Николаев, Украина, 16 декабря, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена 16 декабря в Одесской и Николаевской областях, сообщает украинский ресурс для оповещения граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Также сирены воздушной тревоги сработали в контролируемой ВСУ части Херсонской области.

Кроме того, воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях.

Напомним, накануне на Украине воздушную тревогу объявляли в шести регионах. Российские военные в ходе спецоперации продолжают наносить удары по украинским энергообъектам.