Москва, 16 декабря, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Во время специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) России по денацификации на Украине российские военные в основном получают минно-взрывные ранения, доля которых составляет 70% от всех видов ранений. Об этом 16 декабря рассказал начальник военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин в эфире телеканала «Россия-24».

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«По-прежнему 70% на минно-взрывные ранения, 10% — на заболевания, 10% — это на пулевые огнестрельные ранения, и 10% — на травмы. Пропорция очень понятная», — сказал он.

Кроме того, Тришкин отметил, что доля пациентов в тяжёлом и крайне тяжёлом состояниях среди раненных в ходе СВО уменьшилась, и теперь она составляет 24% от общего числа, в то время как в начале боевых действий таких пациентов было 27%. При этом, по его словам, порядка 50% составляют ранения средней степени тяжести, а остальные — лёгкие ранения.

Также начальник военно-медицинского управления Минобороны указал, что в 92% случаев военнослужащие погибают из-за того, что им вовремя не оказали первую помощь, и наиболее часто это происходит из-за кровотечений, реже в результате непроходимости дыхательных путей (вследствие травм, контузий или ушибов) и крайне редко — из-за пневмоторакса.

«Если мы понимаем, что военнослужащий либо тот, кто находится рядом, способен остановить кровотечение, наложить жгут, затампонировать рану гемостатиком и перевязать его перевязочным пакетом, обезболить промедолом, на этом этапе этого достаточно в полном объёме», — пояснил военный медик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что производство беспилотных летательных аппаратов для ВСУ начато в Чехии.