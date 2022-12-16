Донецк, 16 декабря, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Производство беспилотных летательных аппаратов для ВСУ начато в Чехии, заявил 16 декабря советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«Они сейчас в Чехии пробуют разворачивать, кроме всего прочего, производство украинских беспилотников», — рассказал Кимаковский в интервью РИА Новости.

По его словам, на украинской территории трудно производить оружие из-за ракетных ударов. Кроме того, производственные мощности требуют стабильного и серьёзного энергоснабжения, опять-таки невозможного из-за обстрелов.

Так что производство разворачивается на чешской территории, причём «нанимают украинцев прямо в Чехии», добавил Кимаковский.

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Ранее в руководстве ДНР сообщили, что Киев становится одним из центральных поставщиков оружия на чёрном рынке. Оружие идёт с Запада на вооружение ВСУ, но частично расходится на чёрном рынке.