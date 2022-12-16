Лондон, 16 декабря, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Стремление Владимира Зеленского захватить Крым считают опасным на Западе и никоим образом не поддерживают подобные действия. Об этом 15 декабря написал обозреватель Патрик Винтур в статье для британской газеты Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Как указал журналист, в Киеве признают, что страны Запада отказывают в поставках вооружения большой дальности, необходимого для нападения на Крым. США и Европе, по мнению обозревателя, не нужна эскалация конфликта, поэтому Украине придётся согласиться с тем, что вопрос Крыма не будет включён в список предварительных условий для переговоров с Россией.

Кроме того, Винтур отмечает, что в Европе могут признать особый статус Крыма, а это будет означать признание, что регион этнически и исторически отличается от остальной Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Зеленский назвал обязательным условием возврата к переговорам с Россией и возможного дальнейшего завершения конфликта отведение российских войск к границам 1991 года.