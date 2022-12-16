Улан-Удэ, 16 декабря, 2022, 11:02 — ИА Регнум. За 2022 год в Бурятии благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано уже 104 километра региональных и местных дорог. Приоритет отдается трассам, по которым проходят автобусные маршруты, дорогам, обеспечивающим подъезд к школам, детским садам, ФАПам, к административным объектам, а также улицам, по которым проходят туристические маршруты. Таковых в регионе приведено в порядок 25 километров.

Цитата сообщества «Дороги Республики Бурятия» в ВК Дороги Бурятии

Так, в селе Нижняя Иволга Иволгинского района по улице Коммунистическая уложили асфальт. Открытие состоялось в декабре 2022 года. Новая дорога ведёт к амбулатории, зданию администрации, к строящейся школе и другим социально значимым объектам. В улусе Хойтобэе открыли отремонтированные дороги вдоль улиц Иволгинская и Стартовая: участки ведут к новой школе, к новому детскому саду. Здесь проходит маршрут школьного автобуса.

В Заиграевском районе привели в порядок сразу пять улиц. Три в Заиграево (Первомайская, Серова, Строительная). Также отремонтировали подъезд к новой школе в Нижних Тальцах и улицу Гагарина в Эрхирике. Общая протяженность объектов составила 4,2 километра.

«Мы рады, что что-то меняется в лучшую строну в нашем селе. В школе у нас более 600 детей, в детском саду 250 детей. Хотелось бы, чтобы каждая улица была красива, но лиха беда начало. Мы рады, что сейчас по улице Гагарина лежит красивый асфальт, устроены пешеходные дорожки — все это делает дороги безопаснее для наших детей и в целом для населения», — рассказала жительница села Эрхирик Дарима Дампилон.

«До ремонта дорога была в плачевном состоянии, ездить по ней было невозможно — больше ям, чем асфальта. Мы рады, что провели ремонт, дети наши ходят спокойно по тротуарам, сделали современные пешеходные переходы. Парковок не было вообще, сейчас родителям намного удобнее стало привозить детей в сад и школу», — поделилась впечатлениями от новой дороги глава сельского поселения Дабатуйское Людмила Винокурова.

В Тарбагатайском районе старожил и ветеран Георгий Филатов назвал большим событием реконструированные в конце осени 2022 года улицу Кирова протяженностью около 2,5 км, а также мост через реку Куналейка в селе Большой Куналей, признанном «самой красивой деревней России».

Напомним, в 2016 году данный населённый пункт был внесён в Путеводитель самых красивых деревень России, а в 2018 году получил статус «Самая красивая деревня России».

«Дорога — это дорога жизни для наших жителей и автомобилистов. На моем веку это третий мост, и я надеюсь, он будет хотя и последним (в моей жизни), но простоит 100 лет. Пусть наши внуки, дети ходят по этому мосту. Получив этот мост и дорогу, мы должны оправдывать высокое звание нашего села. Так как наше село носит название «Самое красивое село в России». У нас теперь и церковь, ранее она была в каком-то там здании, спортивный зал и все остальное — это говорит о том, что село живет и будет жить», — отметил Георгий Филатов.

В 2023 году в Бурятии планируется отремонтировать 93 км региональных и 51 км местных дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, памятники архитектуры, природные заповедники и живописные места тоже стали доступнее благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Также в особом приоритете были строительство и реконструкция дорог к социальным объектам.