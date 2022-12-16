Пользователи Twitter высмеяли Шольца за его слова о России и Украине
В интернете высмеяли слова канцлера ФРГ о России, Украине и энергетическом кризисе в Европе
Берлин, 16 декабря, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Заявления канцлера Германии Олафа Шольца о том, что страны Европы якобы «преодолели» энергетический кризис, а также согласовали новый пакет антироссийских санкций и намерены продолжать помогать Киеву, высмеяли 16 декабря пользователи соцсети Twitter (заблокирована на территории России).
Большая часть пользователей скептически прокомментировала такие заявления главы немецкого правительства.
«Такое ощущение, что я уже 42 раза прочитал о 18 миллиардах евро для Украины. Туда что-то поступило или так и осталось, как и в случае с вооружением, на стадии анонсов и задержек?» — задался вопросом пользователь Strahlberger.
«Откуда эти 18 миллиардов?» — поддержал его DerMaghribi.
«Вы бы лучше выбросили эти миллиарды в окно, это не причинит никакого вреда, тогда бы они тоже просто пропали», — посоветовала Шольцу Meira Erler.
«Волна отставок в вашем правительстве была бы хорошим результатом. Или вы забыли о недостатках ваших министров?» — написал пользователь Markus Haintz.
«Господин канцлер, я особенно рада тому, что моя страна, Польша, препятствовала корпоративному налогообложению и помощи Украине. С наилучшими пожеланиями», — отметила Marta Materna.
«Господин канцлер, я голосовал за вашу партию. Никогда себе этого не прощу, это было в последний раз!» — сыронизировал Gerald Wagner.
«А вы позволяете своим же людям умирать с голоду, богатство бундестага нам недоступно», — подчеркнул пользователь NotLikeYou_xD.
Отметим, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц написал на своей странице в указанной соцсети, что Европа «решительно и мощно» отреагировала на наблюдающийся в регионе кризис, согласовав ещё €18 млрд на помощь режиму Киева и девятый пакет санкций против России, а также «новый импульс в расширении ЕС и минимальное налогообложение для крупных компаний».