Берлин, 16 декабря, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Заявления канцлера Германии Олафа Шольца о том, что страны Европы якобы «преодолели» энергетический кризис, а также согласовали новый пакет антироссийских санкций и намерены продолжать помогать Киеву, высмеяли 16 декабря пользователи соцсети Twitter (заблокирована на территории России).

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Большая часть пользователей скептически прокомментировала такие заявления главы немецкого правительства.

«Такое ощущение, что я уже 42 раза прочитал о 18 миллиардах евро для Украины. Туда что-то поступило или так и осталось, как и в случае с вооружением, на стадии анонсов и задержек?» — задался вопросом пользователь Strahlberger.

«Откуда эти 18 миллиардов?» — поддержал его DerMaghribi.

«Вы бы лучше выбросили эти миллиарды в окно, это не причинит никакого вреда, тогда бы они тоже просто пропали», — посоветовала Шольцу Meira Erler.

«Волна отставок в вашем правительстве была бы хорошим результатом. Или вы забыли о недостатках ваших министров?» — написал пользователь Markus Haintz.

«Господин канцлер, я особенно рада тому, что моя страна, Польша, препятствовала корпоративному налогообложению и помощи Украине. С наилучшими пожеланиями», — отметила Marta Materna.

«Господин канцлер, я голосовал за вашу партию. Никогда себе этого не прощу, это было в последний раз!» — сыронизировал Gerald Wagner.

«А вы позволяете своим же людям умирать с голоду, богатство бундестага нам недоступно», — подчеркнул пользователь NotLikeYou_xD.

Отметим, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц написал на своей странице в указанной соцсети, что Европа «решительно и мощно» отреагировала на наблюдающийся в регионе кризис, согласовав ещё €18 млрд на помощь режиму Киева и девятый пакет санкций против России, а также «новый импульс в расширении ЕС и минимальное налогообложение для крупных компаний».