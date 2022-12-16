Чебоксары, 16 декабря, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Чебоксарцы не снижают внимания к масштабной реконструкции дорожного полотна по ул. Гражданской, начатой нынешней весной. Данная дорога является основной транспортной артерией юго-западного района столицы со значительным частным сектором, связывающей центр и северо-западный район города, поэтому с самого начала реконструкции жители спального района столкнулись и с автомобильными пробками, и с другими сложностями при организации движения. Но даже теперь, когда основные работы остались уже позади, в соцсетях разошлось видео, как дорожники укладывают дорогу в снегопад, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

http://gcheb.cap.ru Дорожное строительство

На казалось бы скандальное видео сами специалисты реагируют хладнокровно, говоря о современных технологиях и приводя в пример свой профессиональный опыт дорожных работ в условиях вечной мерзлоты. При этом чебоксарские власти отмечают, что дорога ещё не принята в эксплуатацию, работы не оплачены, приёмка будет выполнена весной будущего года после получения заключений по результатам лабораторных анализов и строительного контроля. Кроме того, гарантийный срок дороги — пять лет.

В мэрии философски замечают, что долгожданная реконструкция дорог, похожих на стиральную доску (похоже, память о вышедшей из обихода стиральной доске сохраняется именно из-за таких дорог), по которой без чертыханья не проедешь, практически всегда становится большой неожиданностью и для специалистов, и для простых горожан. Именно потому, что это не новое строительство в голом поле, а в спальном и густонаселённом микрорайоне демонтаж старой, со всеми возникающими вдруг старыми коммуникациями, и только потом строительство нового дорожного полотна. Профессионалы готовы потерпеть — они на работе. Но и жителям — жить и ездить по хорошим дорогам, отмечают в пресс-службе горадминистрации.

Что касается данного инцидента — работы дорожников в снегопад, — заместитель генерального директора ПАО «Дорисс» (подрядчик) Виталий Земсков сообщил ИА REGNUM, что укладка асфальта производилась с соблюдением нормативов.

«Засняли рабочий процесс устройства верхнего слоя основания во время небольшого снегопада. Между тем укладка основания (основанием в данном случае, согласно проекту, выступает асфальтобетон) допускается при температуре до минус 10 и выпадении осадков в виде снега и дождя. Асфальтобетон укладывался на щебеночный слой. Под воздействием высоких температур, а температура смеси составляет 160–170 градусов, небольшой слой снега растапливается, влага уходит в щебень», — отметил Виталий Земсков.

Он подчеркнул, что укладка асфальта при температурах ниже ноля градусов велась ПАО «Дорисс» по современным технологиям, с добавлением в асфальтобетонные смеси адгезионных битумных присадок, повышающих пластичность материала и позволяющих добиться необходимого уплотнения асфальта. Благодаря данным добавкам асфальтобетонную смесь можно перевозить на большее расстояние, а также укладывать на более холодное основание.

Представитель компании при этом отметил, что «Дорисс» имеет большой опыт работы в регионах с холодным климатом. В 2011–2020 годах организация ввела в строй 42 км дорог на территории Якутска, построила и реконструировала более 170 км участков трасс А-331 «Вилюй», М-56 «Лена», Р-504 «Колыма» в пределах Якутии. Сегодня компания выполняет 5-миллиардный контракт на реконструкцию участка автодороги «Колыма» на территории Магаданской области. Что касается Чувашии, где компания зарегистрирована и платит налоги, то в активе предприятия — строительство и реконструкция основных транспортные артерий города Чебоксары, важные государственные контракты на федеральных автодорогах М-7 «Волга», А-151 «Цивильск — Ульяновск». В 2022 году ПАО «Дорисс» досрочно сдало в эксплуатацию 6-километровый участок М-7 «Волга», включающий двухуровневую транспортную развязку в районе населённого пункта Хыркасы.

В мэрии также сообщили, что в настоящее время дорога по ул. Гражданской заказчиком не принята в эксплуатацию, работы не оплачены. Приёмка будет выполнена весной будущего года после получения заключений о качестве выполненной работы по результатам лабораторных анализов и строительного контроля. Кроме того, согласно муниципальному контракту, подрядчик из ПАО «Дорисс» даёт гарантию на покрытие дороги пять лет. Это означает, что все возникшие в этот период дефекты подрядчик будет устранять за свой счёт. Также в соответствии с дополнительным соглашением к основному контракту подрядчик выполнит весной будущего года работы по укладке финишных слоёв асфальта, строительству тротуаров по левой стороне улицы и благоустройству прилегающих к дороге территорий.

Контроль осуществляет организация ООО «НИЦ ВИИК» (г. Казань), технический надзор — специалисты муниципального предприятия Чебоксар «Управление ЖКХ и благоустройства».

http://gcheb.cap.ru Дорожное строительство

Движение по автодороге на ул. Гражданская в столице Чувашии будет запущено в оба направления до конца 2022 года.

Напомним, реконструкция улицы Гражданская выполняется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость строительно-монтажных работ составляет 1,1 млрд рублей. Реконструкция рассчитана на два года, из-за многочисленных поправок в проектной документации объект будет сдан на полгода позже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на обновление дорог в Чебоксарах в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет направлено 1,158 млрд рублей.