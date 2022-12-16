Москва, 16 декабря, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В настоящее время продолжается проведение переговоров по газовому союзу России с Казахстаном и Узбекистаном. Об этом 16 декабря рассказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Юрий Сентюрин.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Как рассказал российский дипломат, слова которого приводит РИА Новости, в Москве заметили, как в медийном пространстве появляются «вырванные из контекста» цитаты партнёров России по этим переговорам, и в первую очередь — по Узбекистану.

«И на этом основании делается вывод, что наши коллеги из Узбекистана как-то не принимают это дело. И это при том понимании, что сейчас как раз идут переговоры, они не завершены. Могут быть какие-то суждения, реплика, брошенная «на ногах». На этом основании (СМИ — прим. ред.) такого рода выводы делают, что страны не принимают (проект — ред.). Как минимум сейчас идет процесс изучения этого предложения, этого подхода», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что электронная площадка для газового хаба может быть создана в ближайшие месяцы — такие планы есть у России.