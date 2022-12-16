Бердянск, Запорожская область, 16 декабря, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Два жителя Бердянска были задержаны представителями силовых структур за диверсию на железнодорожном полотне. Об этом 16 декабря рассказал сотрудник одного из силовых ведомств.

Дарья Драй ИА REGNUM Железная дорога

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий были задержаны два жителя города Бердянска. Ими была совершена диверсия на железнодорожном полотне», — приводит его слова РИА Новости.

Также представитель силовых структур уточнил, что задержанные повредили линии связи и электрооборудование системы координации движения железнодорожных составов, а также положили на железнодорожные пути столб для того, чтобы поезд сошёл с рельсов.

Кроме того, он добавил, что задержанным, на которых уже заведены уголовные дела, вменяется часть 1 статьи 281 УК РФ («Диверсия»), по которой они могут получить по 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американская сторона несёт ответственность за украинские атаки и диверсии в отношении России.