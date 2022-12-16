Хабаровск, 16 декабря, 2022, 08:01 — ИА Регнум. До восьми человек возросло число погибших в результате ДТП с опрокидыванием автобуса с вахтовиками в Хабаровском крае. Об этом 16 декабря сообщила журналистам главврач Троицкой ЦРБ.

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Один из пострадавших был госпитализирован в тяжёлом состоянии, ему провели операцию, но пациент скончался от травм, несовместимых с жизнью. Таким образом, общее количество погибших в результате ДТП на автотрассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в Нанайском районе достигло восьми человек.

Как уточнила главврач Троицкой ЦРБ, троих пациентов оставили в больнице, 19 человек отправлены санитарным авиабортом в Хабаровск. Состояние пациентов, отправленных для уточнения диагностики осмотра узких специалистов в Хабаровске, удовлетворительное.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число погибших в результате ДТП с автобусом, перевозившим рабочих-вахтовиков в Хабаровском крае, достигло семи человек.