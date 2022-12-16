Горловка, ДНР, 16 декабря, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 16 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 07:36 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов натовского калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела города Донецка со стороны вооружённых сил Украины погибла мирная жительница.