Киев, 16 декабря, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Киеве продолжается волна переименований улиц, площадей, парков и скверов, сообщает 15 декабря пресс-служба киевской городской рады.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев. Украина

Большинством голосов депутатов городской рады в Днепровском районе города сменили названия двух скверов, а также присвоили имена новым, которые расположены в Деснянском районе.

Сквер имени Ленина был переименован в сквер имени поэта Павла Тычины, которого депутаты назвали «выдающимся деятелем времён УНР». Сквер «Стародарницкий-1», переименовали в честь «борца за независимость Беларуси от российской империи» Кастуся Калиновского.

Одному из новых скверов было присвоено название «Аллея добровольческих батальонов».

Напомним, что «добровольческими батальонами» были названы карательные подразделение, прославившиеся особой жестокостью.