Улан-Удэ, 16 декабря, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Извинения Ватикана за слова папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах назвал сильным поступком глава Бурятии Алексей Цыденов. Об этом глава Бурятии написал 15 декабря в своём телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов

Цыденов отметил, что в странах Запада развёрнута «настоящая информационная истерия», где поощряется любое очернение России и российского многонационального народа, а трезвая оценка происходящего предается остракизму.

На таком фоне официальное извинение Ватикана Цыденов расценил как сильный поступок и добавил, что любая мировая религия — в первую очередь о любви и о мире. Глава Бурятии дал совет тем, кто годами взращивал на Украине идеи насилия, ненависти и распространял нацистскую идеологию, вспомнить о том, что каждого в конце жизненного пути ждёт высший суд.

«От этого суда никто не увернется, за каким бы океаном они ни прятались», — заключил Цыденов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о получении по дипломатическим каналам обращения из Ватикана с извинениями за высказывания о чеченцах и бурятах. Захарова отметила, что способность признавать свои ошибки вызывает «искреннее уважение». МИД России считает данный инцидент полностью исчерпанным, Россия рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом.