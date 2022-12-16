Санкт-Петербург, 16 декабря, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Образование» на площадке Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге проходит финал Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы дополнительного образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Цитата канала @teacheroffuture Финал Всероссийского конкурса «Флагманы образования. Школа» в Грозном

Как сообщает платформа rsv.ru, этот конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых управленцев и педагогов системы дополнительного образования, обладающих лидерскими качествами и высоким уровнем профессионализма.

За время заявочной кампании на участие в конкурсе зарегистрировался 16 041 участник из всех регионов Российской Федерации. По итогам дистанционного тестирования в финал получили приглашение 200 специалистов и руководителей организаций дополнительного образования из восьми федеральных округов страны, показавшие наилучшие результаты. Северная столица стала лидером по количеству финалистов — 55 конкурсантов.

Липецкую область в финале конкурса представляют 27 участников, Чеченскую Республику — 16 человек. Из Нижегородской области — 14 конкурсантов. Восемь участников из Москвы. Ростовскую область представляют шесть участников. Пятеро финалистов из Удмуртской Республики. По четыре участника представляют Волгоградскую область, Бурятию, Ивановскую область, Кабардино-Балкарию, Камчатский край, Кемеровскую область, Краснодарский край, Красноярский край, Мурманскую, Новосибирскую, Свердловскую, Томскую области, Ханты-Мансийский автономный округ и Чувашскую Республику. По одному участнику представляют Амурскую, Брянскую, Вологодскую, Воронежскую области, Забайкальский край, Калужскую, Курганскую области, Республику Мордовия, Московскую область, город Севастополь, Тульскую и Ярославскую области.

«Очень важно, чтобы педагоги дополнительного образования были включены в наши проекты. Мы со стороны президентской платформы «Россия — страна возможностей» сделаем все возможное, чтобы дополнительных сервисов для профессионального роста было больше и они были интересными для педагогического сообщества», — считает руководитель проекта «Флагманы образования» Борис Соловьёв.

Сегодня, 16 декабря, в финале конкурса предусмотрено командное участие. В каждой команде по четыре специалиста, реализующие программы дополнительного образования детей. Вместе со сложившимися командами на этапе регистрации, представляющими педагогические коллективы, специалисты, которые заявились на участие в конкурсе индивидуально, будут объединены в команды по четыре человека.

«Президентская платформа «Россия — страна возможностей» данным конкурсом поддерживает профессиональное сообщество допобразования. На площадке проекта участники развивают свои профессиональные и надпрофессиональные навыки и компетенции, обмениваются опытом с коллегами из других организаций, демонстрируют свои уникальные наработки и методики. Уверен, что накануне приближающегося старта Года педагога и наставника это событие станет знаковым и раскроет новые грани этого важнейшего направления педагогической деятельности» — отметил ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов.

Пять направлений конкурса сформированы по следующим вызовам: «Сохранение культурно-исторического наследия народов России», «Достижение целей в области устойчивого развития», «Профессиональное самоопределение детей и подростков», «V четверть», «Развитие научно-технического творчества детей и подростков». По каждому вызову из общего количества сформированных команд в финал прошли восемь (всего 160 человек), показавшие на этапе дистанционного тестирования наилучшие результаты. Также из общего числа индивидуальных участников в финальный этап вышли, соответственно, по восемь человек, представляющие каждый вызов (всего 40 человек), которые наиболее успешно прошли тесты.

Рейтинги финалистов формировались исходя из суммарного командного балла (сумма баллов четверых участников одной команды), в случае индивидуального участия учитывался суммарный балл по итогам дистанционного тестирования.

По итогам финальных испытаний пять команд, показавшие наилучшие результаты, встретятся в суперфинале, где будет определена команда — абсолютный победитель конкурса. Победители получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию. Кроме того, они войдут в профильную экспертную сеть экосистемы президентской платформы «Россия — страна возможностей». Лауреаты проекта также смогут отправиться в туристические поездки по России в рамках программы «Больше, чем путешествие».

«Сегодня усиление подготовки педагогов и наставников становится задачей государственной важности. В настоящее время более 10 конкурсов и проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» могут быть полезны для представителей системы образования. Ключевой из них — это всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», который включен в проект плана основных мероприятий по проведению в 2023 году в Российской Федерации Года педагога и наставника.

Конкурс «Флагманы образования» необходимо рассматривать как ресурс для системы управления. Он может стать одним из инструментов решения задач, обозначенных в Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года. Помимо этого, в 2023 году в соответствии с запросом Министерства просвещения РФ мы планируем сделать акцент на формировании кадрового резерва управленцев в сфере образования, в том числе при помощи программы «Наставничество», реализуемой в Мастерской управления «Сенеж». Постоянная работа с педагогами и наставниками, их вовлечение в крупные федеральные проекты и работа с экспертами — это полноценная инвестиция в будущее нашей страны», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование» в России проводятся профессиональные конкурсы для школьников, студентов и работающего населения, которые способствуют карьерному росту. Конкурсы организованы по разным направлениям, общая цель — дать максимум возможностей реализовать свой потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс реализуется по федеральному проекту «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».