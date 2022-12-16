Банги, 16 декабря, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Последние 130 французских военнослужащих, которые находились на территории Центрально-Африканской Республики (ЦАР), были выведены из страны, говорится в заявлении министерства обороны Франции, опубликованном 15 декабря.

(сс) 7th Army Training Command Французские солдаты

Они участвовали в миссии по материально-техническому обеспечению — MISLOG. В ведомстве подчеркнули, что присутствие французского континента в ЦАР потеряло «оперативное обоснование».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября председатель парламента Центрально-Африканской Республики Симплис Саранджи заявил, что правительство ЦАР довольно присутствием российских военных инструкторов в стране.