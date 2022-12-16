Киев, 16 декабря, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Европейский союз выделил €50 млн на восстановление критической инфраструктуры Украины, сообщает 15 декабря пресс-служба киевского режима.

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Эти средства будут направлены на ремонт систем подачи электричества, воды, тепла, а также обеспечение водоотведения в Киевской области.

Выделение грантовых €50 млн стало возможным благодаря договоренности Европейского союза и международной финансовой организации НЕФКО (Nefco — the Nordic Green Bank), учрежденной правительствами Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Вице-премьер Украины Александр Кубраков выразил благодарность ЕС и НЕФКО за выделение этого гранта.

Напомним, что ранее ЕС одобрил выделение Украине в течение 2023 года займа в размере €18 млрд.