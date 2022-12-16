Шарлотт, США, 16 декабря, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Два человека получили серьезные ранения в результате стрельбы в торговом центре Northlake Mall в американском городе Шарлотт (Северная Каролина) 15 декабря, сообщает в своем микроблоге департамент городской полиции.

Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Стрельба

Инцидент произошел в результате конфликта двух людей, один из которых достал оружие и открыл стрельбу, ранив другого участника стычки, а также случайного посетителя магазина.

Преступник был обезоружен и арестован. Пострадавшие находятся в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря возле Университета штата Джорджия в американском городе Атланте произошла перестрелка, которая унесла жизнь одного человека.