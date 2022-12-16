Вашингтон, 16 декабря, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Новые антироссийские санкции США стали свидетельством «бессильной злобы» Вашингтона. Об этом сказано в распространённом 16 декабря комментарии посольства России в Вашингтоне.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

Российские дипломаты указывают, что в санкционные списки США вносятся, практически без разбора, новые российские чиновники, компании и предприниматели. В частности, в дипмиссии отметили, что под действие санкций попала фирма, которая занимается прокатом велосипедов.

«Что это, если не бессильная злоба Вашингтона?» — задали риторический вопрос в российском диппредставительстве.

В посольстве добавили, что Россия продолжит своё поступательное развитие, несмотря на внешнее давление, и будет укреплять и развивать сотрудничество с теми, кто будет всерьёз в нём заинтересован.