Киев, 16 декабря, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Украина получила гуманитарную помощь от ООН на $4,5 млрд, сообщает 15 декабря сайт украинского кабинета министров.

kmu.gov.ua Мартин Гриффит и Денис Шмыгаль

Об этом во время встречи с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам — координатором чрезвычайной помощи ООН Мартином Гриффитсом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украинский премьер подчеркнул, что Киев в следующем году рассчитывает на увеличение объёма помощи со стороны ООН.

Шмыгаль заявил, что сейчас на Украине 12 миллионов человек испытывают острую нехватку энергоснабжения.

Премьер призвал «партнёров Украины» поддержать предложение о расширении «зерновой инициативы» на порты Николаев и «Ольвия». По словам Шмыгаля, в последние четыре с половиной месяца в рамках «зерновой инициативы» в страны Африки, Азии и Европы было отправлено 554 судна с 13,9 млн тонн украинского продовольствия.

Напомним, что так называемая «зерновая инициатива» об организации безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов c Украины была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года в Стамбуле.