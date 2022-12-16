Москва, 8 мая, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Представители Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» провели Всероссийский урок «День Победы» в школах, колледжах и университетах. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба движения.

Пресс-служба движения «Волонтёры Победы»

Отмечается, что в Москве урок для учащихся школ № 554 и 904, а также школы в Некрасовке провели добровольцы из разных регионов России. В столице собрались победители Всероссийского конкурса «Послы Победы», которые сопроводят парад Победы на Красной площади 9 мая.

«Я активно принимаю участие в направлении «Моя история» — являюсь членом федеральной команды проекта. Мы занимаемся разработкой различных исторических проектов, помогаем желающим найти сведения о своих героях и популяризуем изучение истории нашей страны. Для меня проведение подобных уроков — это не просто память о павших Героях, а и заложение фундамента для формирования правильных, нужных ценностей у будущих поколений. Если ребята будут знать о прошлом своей страны, значит, они смогут создать и достойное будущее для каждого», — приводит пресс-служба слова посла Победы из Самарской области Полины Черячукиной.

«Волонтёры Победы» также провели урок для студентов Саратовского государственного технического университета. Активисты рассказали учащимся о важности Берлинской наступательной операции и значении героизма русского народа в разгроме нацистской Германии.

Руководитель общественного центра «Волонтёры Победы» Саратовского регионального отделения «Волонтёры Победы» Екатерина Кенжегулова отметила, что День Победы для каждого гражданина России является одной из самых важных дат в году.

Он добавила, что в преддверии 9 мая активисты проводят различные мероприятия, но не стоит забывать и о том, что важно осуществлять масштабную просветительскую работу и рассказывать о подвигах героев, напоминать, какой ценой далась русскому народу эта Победа.

Урок «День Победы» был проведён также в музее Рум-Кала для жителей Карачаево-Черкесской Республики. «Волонтёры Победы» организовали просветительское мероприятие в одном из залов, посвящённом образовательным учреждениям Малокарачаевского района.

Пресс-служба движения «Волонтёры Победы»

«Волонтёры Победы» Санкт-Петербурга также провели несколько уроков, они рассказали о приближающемся Дне Победы учащимся младших, средних и старших классов.

По словам «Волонтёра Победы» Санкт-Петербурга Ксении Шукуровой, на уроке в школе № 120 Выборгского района ученикам напомнили ключевые события Великой Отечественной войны. Были затронуты такие темы, как Блокада Ленинграда, Берлинская операция, Парад Победы, состоявшийся в 1945 году.

«В качестве интерактивной части мы вместе с ребятами пели хором военные песни. Особенно ценно было видеть, как откликаются строчки песен в сердцах ребят: были те, кто во время урока пустил слезу. Уверена, что подобного рода мероприятия ещё раз напомнят школьникам о том, как важно знать историю своей страны и помнить о подвиге нашего народа», — приводит пресс-служба её слова.

Как передавало ИА Регнум, в честь 79-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне участники «Движения Первых» при поддержке Движения «Юнармия» показали военно-патриотический спектакль «Классика Победы. Дети-герои».

Премьерный показ состоялся 6 мая на сцене Центрального академического театра Российской Армии в Москве. В спектакле повествуется о реальных юных участниках Великой Отечественной войны. Образы ребят в спектакле воплотили участники «Движения Первых», свыше 500 юных актеров детских и молодежных театральных коллективов Всероссийского проекта «Школьная классика», ребята из Всероссийского сводного хора «Движения Первых».

В преддверии 9 Мая активисты движения «Волонтёры Победы» передадут письма с пожеланиями ветеранам Великой Отечественной войны и героям спецоперации в рамках международной акции «Письмо Победы». Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Добровольцы движения предлагают написать тёплые пожелания для ветеранов Великой Отечественной войны и других локальных конфликтов, в том числе для героев спецоперации. Уже были проведены мероприятия в рамках слёта «Послы Победы», региональных форумов и в образовательных учреждениях. Письма соберут и передадут героям в преддверии 9 мая.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 16 апреля назвал День Победы главным праздником для России.

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