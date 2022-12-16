Сан-Франциско, США, 16 декабря, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Журналисты ведущих американских СМИ лишились доступа к своим учётным записям в социальной сети Twitter по решению руководства одноименной компании. Об этом 15 декабря сообщает агентство Associated Press.

Jennie Twitter

Замороженные аккаунты принадлежали репортёрам изданий New York Times, Washington Post и телеканала CNN. Все журналисты, потерявшие доступ к своим учётным записям, писали о новой политике владельца Twitter Илона Маска. Это стало ответом на инцидент с преследованием семьи бизнесмена и миллиардера вечером 13 декабря в Лос-Анджелесе.

Предполагается, что шаг с заморозкой аккаунтов связан с решением руководства Twitter запретить передачу информации о текущем местоположении другого человека без его согласия. Такое предположение косвенно подтвердил сам Маск, написавший в Twitter, что к журналистам применяются те же правила, касающиеся публикации личных данных о человеке без его согласия.

В свою очередь телеканал CNN назвал решение руководства Twitter «необдуманным» и попросил компанию объяснить свои действия. Уточняется, что в зависимости от ответа телеканал может пересмотреть взаимоотношения с Twitter.