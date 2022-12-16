Джорджтаун, 16 декабря, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Гражданин Нигерии попытался проникнуть в резиденцию главы Гайаны Ирфана Али, злоумышленник имел при себе нож, 15 декабря сообщило местное подразделение журнала Newsroom.

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Преступник подошел к посту охраны и заявил, что ему нужно поговорить с президентом. Получив отказ, он ранил женщину-охранника и отобрал у нее пистолет.

После злоумышленник начал стрелять, но был ранен другими сотрудниками службы безопасности. Пострадавшая женщина и сам преступник поступили в больницу. Врачи оценивают их состояние как «тяжелое».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии был убит мэр города Лажеаду-ду-Бугре Роберту Масиэл душ Сантуш, который в момент преступления находился на рабочем месте.

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