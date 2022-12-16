Хабаровск, 16 декабря, 2022, 06:00 — ИА Регнум. До семи человек возросло число погибших в результате ДТП с опрокидыванием автобуса с вахтовиками в Хабаровском крае. Об этом 16 декабря сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев в своём телеграм-канале.

ДТП

Глава региона уточнил, что в результате ДТП погибло семь человек, 23 человека пострадало. Кроме того, Дегтярёв добавил, что все пострадавшие были отправлены в Троицкую Центральную районную больницу, двух человек уже прооперировали.

Также губернатор Хабаровского края отметил, что на место ДТП прибыли краевые спасатели и пожарные, муниципальные службы, сотрудники полиции, врачи. Туда также направлены силы МЧС и медицины катастроф. Причины и обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 23 пострадавших в результате ДТП в Хабаровском крае на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, в девяти километрах от поворота к селу Троицкое Нанайского района.