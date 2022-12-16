Челябинск, 16 декабря, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Арбитраж Челябинской области прекратил производство по иску Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Челябинский тракторный завод — Уралтрак». С ответчика пытались взыскать свыше 17,38 млн рублей задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду и пени. Отзыв иска произошёл после выплаты долга, передаёт ИА REGNUM.

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В вердикте суда уточняется, что «представитель истца в судебном заседании заявил ходатайство об отказе от исковых требований», а представитель ответчика указал на то, что «произведена полная оплата задолженности, и ошибочно уплачена сумма пени, включая периоды моратория 2020 и 2022 года».

Напомним, спор слушался с сентября 2022 года.