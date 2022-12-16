Сеул, 16 декабря, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Южная Корея приняла план по разработке первых собственных боевых беспилотников, сообщает 15 декабря информационное агентство Рёнхап.

U.S. Air Force Дрон

Министерство обороны страны объяснило, что такое решение было принято для того, чтобы сократить боевые потери и справиться с проблемой потенциальной нехватки войск, вызванной низким уровнем рождаемости в Южной Корее.

Под руководством заместителя министра обороны прошло заседание координационного комитета по оборонным наукам, на котором обсуждался проект плана и рассматривалась возможность использования военными гражданских беспилотников.

Будут предприняты меры, направленные на создание беспилотной оборонной инфраструктуры, разработку соответствующих технологий и стандартов, а также разработку процедур для их потенциального развития.

В заседании комитета приняли участие официальные лица министерства обороны, объединенного комитета начальников штабов сухопутных войск, военно-морского флота, военно-воздушных сил и корпуса морской пехоты, а также министерств науки, промышленности, транспорта и других государственных исследовательских учреждений.

Председательствующий подчеркнул особую важность претворения плана в жизнь и призвал все соответствующие организации играть активную роль в его реализации.

Напомним, что координационный комитет по оборонным наукам был создан в начале этого года после того, как министерство обороны объединило два связанных консультативных органа, отвечающих за искусственный интеллект и беспилотные системы защиты, с целью эффективного применения передовых технологий в военных операциях.