Хабаровск, 16 декабря, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Арбитражный суд Хабаровского края удовлетворил иск прокуратуры края и признал недействительными 18 договоров на поставку кислорода в государственную больницу. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Станция кислорода в Кирове

Ответчиками по делу выступали краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Советско-Гаванская районная больница» минздрава края и ООО «Озон». Оспариваемые прокурором сделки были заключены в январе–декабре 2020 года. Детали дела пока не раскрывались.

Напомним, в период пандемии кислород был одним из самых востребованных товаров для медучреждений. Нехватка этой продукции в некоторые периоды привела к трагедиям и скандалам. Один из таких скандалов произошёл в Ростове-на-Дону. После него свои посты покинули ряд высокопоставленных чиновников.