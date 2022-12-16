Хабаровский прокурор оспорил 18 контрактов на поставку кислорода в больницу
Прокурор Хабаровска через суд расторг 18 контрактов на поставку кислорода
Хабаровск, 16 декабря, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Арбитражный суд Хабаровского края удовлетворил иск прокуратуры края и признал недействительными 18 договоров на поставку кислорода в государственную больницу. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.
Ответчиками по делу выступали краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Советско-Гаванская районная больница» минздрава края и ООО «Озон». Оспариваемые прокурором сделки были заключены в январе–декабре 2020 года. Детали дела пока не раскрывались.
Справка: ООО «Озон» в ЕГРЮЛ зарегистрировано 7 июня 1993 года, занимается производством промышленных газов. Владельцы — Виталий Лукьянчук, Пётр Агапов и Мария Осягина. Компания в разные годы выступала исполнителем почти 20 госконтрактов.
Напомним, в период пандемии кислород был одним из самых востребованных товаров для медучреждений. Нехватка этой продукции в некоторые периоды привела к трагедиям и скандалам. Один из таких скандалов произошёл в Ростове-на-Дону. После него свои посты покинули ряд высокопоставленных чиновников.