Москва, 16 декабря, 2022, 05:36 — ИА Регнум. США обязательно уничтожили бы Россию, если бы существовал способ, позволяющий сделать такой шаг немедленно. Такое заявление сделала 16 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале, комментируя слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Если бы существовал способ уничтожить Россию, они бы к этому немедленно приступили. Если бы существовал способ захватить всю нефть, весь газ, все золото, все алмазы, всю питьевую воду и вообще все на свете, они бы к этому немедленно приступили. Если бы существовал способ завладеть вселенной, они бы к этому тоже немедленно приступили. Просто такого способа нет, слава Богу. А то они к этому всему немедленно приступили», — указала Мария Захарова.

При этом Захарова процитировала пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая отметила, что США исключили бы Россию из Совета Безопасности ООН, если бы существовал способ осуществить такой шаг. Жан-Пьер указала, что в Вашингтоне воспользовались бы таким способом немедленно, если бы он существовал. Представитель Белого дома выразила сожаление, что правила ООН нельзя изменить, по этой причине изоляции России придётся добиваться на других международных площадках.

Напомним, Россия, США, Китай, Великобритания и Франция состоят в Совете Безопасности ООН на постоянной основе. Каждая из этих стран имеет право вето. Лишить места в Совбезе ООН эти страны нельзя по Уставу организации.