Куала-Лумпур, 16 декабря, 2022, 05:32 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека погибли в результате оползня, который сошел недалеко от малайзийской столицы Куала-Лумпур, сообщил 15 декабря журналистам представитель пожарной службы Малайзии.

(сс) Catherine Оползень

Кроме того, еще три человека пострадали, а 51 — пропал без вести. Природная стихия обрушилась на туристический лагерь.

На место ЧП прибыл поисково-спасательный отряд, который пытается найти выживших.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря столица Демократической Республики Конго город Киншаса подверглась удару наводнений и оползней, которые были вызваны проливными дождями и привели к гибели 140 человек.