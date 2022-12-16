Мурманск, 16 декабря, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Следом за ОАО «Соликамский магниевый завод» из Пермского края была полностью национализирована компания «Фин-проект», которой принадлежит ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» — поставщик сырья для магниевого завода. Арбитраж Мурманской области по иску ФАС России взыскал в доход государства оставшиеся доли в компании, которые составляли более 25%. На решение судьи Муратшаева может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его вынесения, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Пока в деле обнародована только результативная часть вердикта, из которой следует, что были применены последствия недействительности ничтожных сделок, проведенных Игорем Пестриковым с кипрской компанией «Канемаре Энетерпрейзес Лимитед» и Сергеем Кирпичевым с неким И. Шатровым. Доля Пестрикова в размере 24,99% была взыскана в доход Российской Федерации, так же как и 0,04% доли Кирпичева.

ООО «Фин-проект» было создано 9 декабря 2009 года, прописано в пгт Ревда Мурманской области. На момент вынесения решения владельцами были Федеральное агентство по управлению государственным имуществом с долей 75% и два вышеуказанных бизнесмена. ООО «Фин-проект» является единственным владельцем ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат», созданного в 2005 году для добычи и обогащения руд редких металлов (циркония, тантала, ниобия и т.п.). Продукция ГОК была сырьём для ОАО «Соликамский магниевый завод». Последний по иску Генпрокуратуры РФ был национализирован ещё весной 2022 года. До этого владельцами были Пестриков, Кирпичев, а также Тимур Старостин и Пётр Кондрашев.

Напомним, позднее, уже после вынесения вердикта, в отношении одного из бывших акционеров было возбуждено уголовное дело, связанное с выдачей займа из кассы предприятия. При этом средства были выделены уже после начала дела о национализации.

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