Хабаровск, 16 декабря, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Травмы в ДТП с опрокидыванием автобуса, перевозившего рабочих-вахтовиков в Хабаровском крае, получили 23 человека. Об этом 16 декабря журналистам сообщили в Троицкой центральной районной больнице, куда госпитализировали пострадавших.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла рано утром на 178-м километре автотрассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. По предварительной информации, водитель не справился с управлением автобусом, в результате произошло опрокидывание автобуса с людьми в кювет.

На месте происшествия погибли пять человек, ещё одного пострадавшего не успели привезти в больницу — он скончался в машине скорой помощи. Всего в ДТП пострадали 23 человека, из них троих в крайне тяжёлом состоянии доставили в Хабаровск вертолётом Ми-8.

Состояние большинства пострадавших оценивается как лёгкое. Трое находятся в тяжелом состоянии, пять человек — в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие травмы, их состояние близко к удовлетворительному.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Хабаровском крае при опрокидывании автобуса с вахтовиками погибли шесть человек.