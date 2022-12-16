Брюссель, 16 декабря, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Экспорту российского зерна и удобрений не будет препятствовать Евросоюз. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 15 декабря в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС, завершившегося в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Как пояснил канцлер Германии, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заключил с Россией соглашение об экспорте зерна и удобрений. В частности, был разрешён экспорт с Украины через Чёрное море, что происходит сейчас.

«Это с самого начала было связано с четким обязательством генерального секретаря ООН о том, что российское зерно и российские удобрения также могут экспортироваться, что также важно для продовольственной безопасности в мире», — пояснил Шольц.

Канцлер Германии добавил, что на саммите ЕС было принято решение о соблюдении договорённости между генсеком ООН и Россией и со стороны Евросоюза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидеры стран ЕС обсудили возможности использования замороженных российских активов для восстановления повреждённой инфраструктуры на Украине.