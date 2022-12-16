Лима, 16 декабря, 2022, 04:51 — ИА Регнум. Верховный суд Перу назначил 18 месяцев предварительного заключения для бывшего президента страны Педро Кастильо, которого обвиняют в мятеже и заговоре, сообщается в постановлении судебной инстанции.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Педро Кастильо

Ранее с подобной инициативой выступила перуанская прокуратура, которая занимается расследованием уголовного дела против экс-главы государства. Суд полагает, что обвиняемый должен находиться под стражей, поскольку может бежать в Мексику в случае, если ему предоставят политическое убежище в этой стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря новый президент Перу Дина Болуарте призвала Конгресс и правительство республики ускорить процесс по организации досрочных президентских выборов, чего якобы требуют участники акций протеста.

Демонстрации в стране начались сразу после ареста Педро Кастильо, который был смещен с поста главы государства через импичмент.