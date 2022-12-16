Анкара, 16 декабря, 2022, 04:59 — ИА Регнум. В аэропорту Стамбула у контрабандистов изъято большое количество соболиных шкурок, сообщает 15 декабря агентство Anadolu.

Kuerschner Соболиные шурки

Подозрение таможенников вызвали трое иностранцев (гражданство которых не раскрывается), прилетевших в Турцию рейсом из Москвы. При сканировании их багажа было обнаружено 1200 шкурок соболя.

Рыночная стоимость контрабанды оценивается в 1,45 млн турецких лир (около $78 тыс.).