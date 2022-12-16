Вашингтон, 16 декабря, 2022, 04:26 — ИА Регнум. Литва заключила контракт с США на поставку восьми установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас 15 декабря на пресс-конференции.

Defenselink.mil РСЗО HIMARS

Брифинг прошел после встречи чиновника с главой Пентагона Ллойдом Остином. Ранее Анушаускас прибыл в Вашингтон, чтобы обсудить с американской стороной детали сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря радиостанция LRT передала о планах Литвы подписать с США соглашение на закупку HIMARS и ракет к этим системам на общую сумму $495 млн. Журналисты утверждают, что Вильнюсу могут продать и снаряды к РСЗО, которые могут бить по целям на расстоянии до 300 км.