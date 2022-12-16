Хабаровск, 16 декабря, 2022, 04:17 — ИА Регнум. Шесть человек погибли, 17 пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в 06:30 по местному времени (23:30 мск 15 декабря) на 178-м км федеральной автотрассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в Нанайском районе. По предварительным данным, водитель автобуса Golden Dragon, перевозившего рабочих-вахтовиков, не справился с управлением на повороте и съехал в кювет. Автобус опрокинулся на бок.

В результате ДТП на месте происшествия скончались пять человек, ещё одного не успели довезти до медучреждения. Госпитализировано 17 человек, состояние как минимум троих из них было признано крайне тяжёлым.

На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все детали произошедшего.