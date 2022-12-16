Вашингтон, 16 декабря, 2022, 04:07 — ИА Регнум. Конгресс США 15 декабря утвердил оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год в размере $847,3 млрд, что является рекордным показателем. Заключительное голосование проводилось в Сенате государства, который одобрил документ вслед за палатой представителей. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

В пользу инициативы проголосовали 79 из 100 сенаторов. Документ предусматривает выделение $10 млрд на военную помощь Тайваню, $800 млн — киевскому режиму и $6 млрд — на сдерживание России в Европе.

В нем также прописано стремление США исключить Россию из ряда международных организаций, включая «Большую двадцатку» (G20). Кроме того, документ предусматривает санкции за участие в сделках с РФ с золотом и устанавливает запрет на обмен информацией об американской противоракетной обороне (ПРО).

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проект оборонного бюджета США носит чрезвычайно конфронтационный характер в отношении Москвы.