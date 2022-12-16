Молдавия, 16 декабря, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Заявления от представителей оппозиции об ущемлении прав русскоязычного населения в Молдавии назвала «фейками» президент Молдавии Майя Санду. Об этом политик сообщила 15 декабря в эфире телеканала TVR MOLDOVA.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

По словам Санду, в Молдавии для русскоговорящих граждан нет никаких угроз, они уважаемы наравне с другими гражданами страны.

«Я обещала, что мы будем уважать всех, заботиться о всеобщей безопасности, сделаем все возможное для всеобщего благополучия», — указала молдавский лидер и пояснила, что все заявления об ущемлении прав русскоговорящих граждан являются фейками, которые призваны дестабилизировать ситуацию в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол России в Кишинёве был вызван в МИД Молдавии в связи с заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая призвала власти Молдавии проявить здравый смысл и не предпринимать действий, которые могут привести к обострению ситуации в республике и ущемлению интересов русскоязычного населения страны. Так Захарова прокомментировала новый кодекс о выборах в Молдавии.