Пхеньян, 16 декабря, 2022, 03:51 — ИА Регнум. В Северной Корее проведено испытание нового ракетного двигателя, сообщает 16 декабря Центральное телеграфное агентство Кореи.

Stefan Krasowski Парад в КНДР

По официальной информации, один из ключевых оборонных институтов КНДР осуществил на ракетодроме Сохэ успешное статическое испытание твёрдотопливного двигателя большой тяги, предназначенного для разрабатываемой системы стратегического оружия нового типа. Проведённое испытание показало, что все технические показатели соответствуют проектным значениям, и доказало надёжность и устойчивость изделия.

На испытаниях лично присутствовал глава Северной Кореи Ким Чен Ын, по их окончании высоко оценивший работу оборонщиков КНДР и выразивший уверенность, что новое стратегическое оружие будет создано в самое ближайшее время.

Эксперты предполагают, что Пхеньян мог испытать мощный двигатель для новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты.

Напомним, что ныне состоящая на вооружении у КНДР межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17» может иметь дальность полёта до 10 000 км.