Вашингтон, 16 декабря, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Администрация Байдена объявила о планах изменить содержание теста, прохождение которого необходимо для иммигрантов, чтобы стать гражданами США, сообщает 15 декабря телеканал Fox News.

Jorge Elías Флаг США

Служба гражданства и иммиграции намерена частично поменять в тесте ответы при многовариантном выборе и добавить некоторые новые материалы.

Иммиграционное ведомство планирует провести в следующем году испытания с целью окончательного внесения изменений в тест. О конкретном содержании изменений пока не сообщается.

Сейчас тест на получение американского гражданства состоит из 100 пунктов, сгруппированных по трём темам: государственное устройство, история и общие вопросы. Необходимо правильно в устной форме ответить на шесть из десяти вопросов, которые выбираются в случайном порядке.

В предлагаемом новом тесте вопросы будут отражаться на экране планшета и кандидаты будут выбирать ответ из четырех предлагаемых вариантов.