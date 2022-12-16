Париж, 16 декабря, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Заявление о намерении позвонить президенту России Владимиру Путину после доработки соглашения об отводе вооружений от Запорожской АЭС сделал лидер Франции Эммануэль Макрон 15 декабря на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Макрон уточнил, что продолжается работа с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по вопросу достижения соглашения об отводе тяжелых и легких вооружений от Запорожской АЭС.

По словам французского лидера, когда соглашение будет полностью доработано, он намерен позвонить президенту России, чтобы «финализировать» его.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, Франция не сыграла никакой важной роли в решении вопроса безопасности Запорожской АЭС. Эта тема обсуждается напрямую, без посредников с секретариатом МАГАТЭ.