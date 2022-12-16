Вашингтон, 16 декабря, 2022, 03:13 — ИА Регнум. Американские власти не видят способов изменить правила ООН, чтобы исключить Россию из числа постоянных членов Совета Безопасности этой организации, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 15 декабря в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Так она ответила на вопрос журналиста по поводу соответствующей инициативы двух членов Конгресса США. Жан-Пьер подчеркнула, что США немедленно бы реализовали такую возможность, если бы она существовала.

Кроме того, представитель Белого дома отметила, что Вашингтон продолжает расширять меры по изоляции Москвы, а также давлению на российскую сторону через санкции и другие шаги.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил, что Лондон выступает за расширение состава Совета Безопасности ООН.