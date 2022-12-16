США не знают, как лишить Россию права быть постоянным членом Совбеза ООН
Белый дом: США не видят путей исключения России из числа постоянных членов Совбеза ООН
Вашингтон, 16 декабря, 2022, 03:13 — ИА Регнум. Американские власти не видят способов изменить правила ООН, чтобы исключить Россию из числа постоянных членов Совета Безопасности этой организации, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 15 декабря в ходе брифинга.
Так она ответила на вопрос журналиста по поводу соответствующей инициативы двух членов Конгресса США. Жан-Пьер подчеркнула, что США немедленно бы реализовали такую возможность, если бы она существовала.
Кроме того, представитель Белого дома отметила, что Вашингтон продолжает расширять меры по изоляции Москвы, а также давлению на российскую сторону через санкции и другие шаги.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил, что Лондон выступает за расширение состава Совета Безопасности ООН.