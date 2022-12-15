Лидеры стран ЕС обсудили использование замороженных активов России
Евросовет поручил Боррелю продолжить работу над использованием замороженных активов России
Брюссель, 16 декабря, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Возможности использования замороженных российских активов для восстановления повреждённой инфраструктуры на Украине обсудили лидеры стран Евросоюза. Об этом сказано в опубликованных 15 декабря документах по итогам саммита в Брюсселе.
Отмечается, что Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю поручено продолжить работу над использованием замороженных в результате санкций активов России.
Предполагается, что осуществлять использование российских активов Евросоюз будет в соответствии с законодательством ЕС и учитывая требования международного права.
Кроме того, лидеры ЕС, в связи с конфликтом на территории Украины, поддержали «дальнейшие усилия по обеспечению полной ответственности за военные преступления» России.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Великобритания изучает возможность направить замороженные российские активы на помощь Киеву.