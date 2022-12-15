Брюссель, 16 декабря, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Возможности использования замороженных российских активов для восстановления повреждённой инфраструктуры на Украине обсудили лидеры стран Евросоюза. Об этом сказано в опубликованных 15 декабря документах по итогам саммита в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

Отмечается, что Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю поручено продолжить работу над использованием замороженных в результате санкций активов России.

Предполагается, что осуществлять использование российских активов Евросоюз будет в соответствии с законодательством ЕС и учитывая требования международного права.

Кроме того, лидеры ЕС, в связи с конфликтом на территории Украины, поддержали «дальнейшие усилия по обеспечению полной ответственности за военные преступления» России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Великобритания изучает возможность направить замороженные российские активы на помощь Киеву.