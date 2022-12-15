Лима, 16 декабря, 2022, 02:38 — ИА Регнум. Конгресс и правительство Перу должны в максимально сжатые сроки подготовить республику к проведению внеочередных выборов главы государства, заявила новый перуанский президент Дина Болуарте, сообщает интернет-издание Infobae.

Congreso de la República del Perú Конгресс Перу

Она отметила, что этот призыв связан с требованиями протестующих. Демонстрации в Перу вспыхнули после того, как бывший президент страны Педро Костильо был смещен со своей должности в результате импичмента, а затем помещен под арест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дина Болуарте допустила, что досрочные президентские выборы в Перу могут быть проведены в декабре 2023 года.