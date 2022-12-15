Белград, 16 декабря, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Наступление самой тяжёлой зимы в истории предположил в случае затягивания конфликта на Украине президент Сербии Александр Вучич. Такое заявление политик сделал 15 декабря в эфире Радио и телевидения Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

По мнению сербского лидера, российские и украинские позиции на линии соприкосновения «стабилизировались». Однако Вучич указал, что обеим сторонам не хватает людей и боеприпасов.

Как пояснил Вучич, если конфликт на Украине продлится дольше года, то следующая зима станет самой тяжёлой «в истории мира».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Сербии Вучич рассказал, при каком условии страна поддержит антироссийские санкции.