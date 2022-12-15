Вашингтон, 16 декабря, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден поддерживает продление сделки по вывозу удобрений и продовольствия через украинские порты. Об этом он заявил 15 декабря в ходе выступления на саммите США — Африка в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По словам главы Белого дома, продолжение инициативы принесет пользу странам Африки, а также народам во всем мире.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря министерство обороны Турции объявило о том, что из украинских портов в рамках «зерновой следки» было вывезено более 13 млн тонн продовольствия.