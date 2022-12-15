Вашингтон, 16 декабря, 2022, 02:14 — ИА Регнум. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США объявило, что в страну может быть допущено гораздо больше иммигрантов, чем это было в предыдущий период времени, сообщает 16 декабря Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

На следующей неделе окончится действие ограничений на въезд в США, принятых по инициативе Дональда Трампа. После этого только в Техас может сразу въехать около 50 000 граждан латиноамериканских государств, скопившихся на границе. Поэтому МВБ планирует ускорить оформление прохождения через границу, выделить дополнительные средства для организации временных лагерей для иммигрантов. Глава ведомства Алехандро Майоркас для этого совершил визит в находящийся прямо на границе с Мексикой город Эль Пасо, где ранее толпы латиноамериканцев прорывались в США.

В МВБ не разъяснили, сколько мигрантов может пересечь границу, когда закончатся «трамповские» ограничения. Ожидается, что их число может превысить цифры мая, когда ежедневно в среднем задерживалось по 7800 иммигрантов. В прошлом финансовом году, закончившемся 30 сентября, было выявлено 2,38 млн нелегальных иммигрантов, что на 37% больше, чем годом ранее.

Напомним, что 15 ноября 2022 года федеральным судом были отменены ограничения на въезд в США, введённые Трампом для борьбы с распространением коронавируса. Следует отметить, что отмена этих ограничений вызвала резкое недовольство губернаторов южных штатов, считающих, что они не могут справиться с возросшим потоком иммигрантов.