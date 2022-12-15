Вашингтон, 16 декабря, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Хакерская группировка Killnet совершила кибератаку на сайт Федерального бюро расследований (ФБР) США, сообщается в телеграм-канале объединения.

Cliff Эмблема ФБР

Ее представители опубликовали видеозапись входа в компьютерную систему ведомства. Члены группировки утверждают, что завладели паролями сотрудников ФБР.

По словам хакеров, полученные пароли также дают доступ к сетевой инфраструктуре Пентагона. Кроме того, в Killnet заявили, что информация о взломе сайта быстро распространилась в американском сегменте социальной сети Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря агентство Bloomberg передало о том, что на сеть департамента финансов американского штата Калифорния была совершена кибератака, в результате которой хакеры завладели данными учреждения.