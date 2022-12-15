Нью-Йорк, США, 16 декабря, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Проект внесённой Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма был принят на заседании Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. Об этом 16 декабря сообщает ТАСС.

UN Photo. Loey Felipe Заседание Генассамблеи ООН

Документ под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» вносится на рассмотрение каждый год. В нём содержатся рекомендации к странам мира разработать и принять меры, в том числе в сфере законодательства и образования, призванные предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и героизацию «в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен СС», включая сооружение памятников и проведение различного рода акций, направленных на прославление и реабилитацию нацистского прошлого, движения нацизма и неонацизма.

Резолюцию поддержали 120 стран, против высказались 50, воздержались 10. В числе тех, кто был против, оказались ФРГ, Италия, Австрия, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Венгрия, Япония, Латвия, Польша, Испания, Украина, Британия, США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Соединённые Штаты и Украина выступили против ежегодной резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма.