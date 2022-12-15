Брюссель, 16 декабря, 2022, 01:26 — ИА Регнум. Власти Польши и Литвы перелагают продлевать санкции ЕС против России один раз в год вместо практики принимать новые ограничения каждое полугодие, заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий по итогам заседания Европейского совета.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

По словам премьер-министра, эта мера приведет к «усилению» санкций. Он также сообщил, что члены Евросовета договорились вернуться к рассмотрению указанного вопроса на следующей встрече.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря президент Литвы Гитанас Науседа заявил что новые антироссийские санкции, пакет которых планирует ввести ЕС, не должны быть мягкими. Он осудил позицию некоторых членов Евросоюза, выступающих за ослабление санкций.