Киев, 16 декабря, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Отведение российских войск к границам 1991 года назвал единственным условием для завершения конфликта на Украине Владимир Зеленский. Такое заявление политик сделал 15 декабря в интервью журналу Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский пояснил, что отступление российских войск к границам на момент начала спецоперации 24 февраля не приведёт к завершению конфликта. По словам Зеленского, лишь в случае возврата к границам 1991 года возможно будет начать дипломатический путь к завершению конфликта.

Кроме того, Зеленский пояснил, что ситуация на Украине стала следствием отказа Киева от ядерного оружия в рамках подписания Будапештского меморандума в обмен на гарантии безопасности. По словам Зеленского, Украина «платит высокую цену» из-за того, что гарантии не сработали.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предложенные Зеленским шаги по достижению мира на Украине больше похожими на «псевдомирные инициативы».